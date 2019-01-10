Минобороны прокомментировало гибель спутника "Космос-2430"

Министерство обороны России сообщило, что отработавший свой ресурс космический аппарат "Космос-2430", был планово сведен с околоземной орбиты. Под наблюдением российских военных спутник вошел в плотные слои атмосферы и сгорел над Атлантическим океаном на высоте около 100 километров.

Операция, как сообщает пресс-служба военного ведомства, состоялась 5 января в 09:58 по московскому времени.

"Космический аппарат был запущен 23 октября 2007 года, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки РФ", - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что в составе российской орбитальной группировки находится более 150 космических аппаратов различного назначения. При этом около 70 процентов спутников находятся под управлением автоматизированного комплекса Космических войск ВКС России.

В прошлом году военные провели в интересах Минобороны запуск 15 космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

Ранее ТАСС сообщило, что вхождение российского спутника в плотные слои атмосферы также отслеживалось военными США и NASA.