Минобороны прокомментировало гибель спутника "Космос-2430"

Операция, как сообщает пресс-служба военного ведомства, состоялась 5 января в 09:58 по московскому времени.
"Космический аппарат был запущен 23 октября 2007 года, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки РФ", - говорится в сообщении Минобороны.
Отметим, что в составе российской орбитальной группировки находится более 150 космических аппаратов различного назначения. При этом около 70 процентов спутников находятся под управлением автоматизированного комплекса Космических войск ВКС России.
В прошлом году военные провели в интересах Минобороны запуск 15 космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.
Ранее ТАСС сообщило, что вхождение российского спутника в плотные слои атмосферы также отслеживалось военными США и NASA.