Мун Чжэ Ин провел новогоднюю пресс-конференцию

Сегодня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел пресс-конференцию для СМИ, которая была приурочена к началу очередного года. На мероприятии участвовали журналисты, которые представляли около 150 местных и 50 зарубежных информагентств, телеканалов, газет и журналов.

Как и ожидалось, большинство вопросов, которые были заданы Муну, касались экономики и благосостояния. В последнее время многие критикуют подход правительства, считая, что лидер РК своими популистскими мерами провоцирует кризис и безработицу.

По поводу экономического курса Мун дал понять, что он будет продолжен, так как он стратегически необходим для структурного изменения экономики страны и приобретения новых двигателей роста даже если это в краткосрочной перспективе приведет к некоторому падению доходов и прочим негативным эффектам.

Другой непростой для президента Мун Чжэ Ина темой стали вопросы, связанные со скандалами вокруг бывших сотрудников правительства и администрации президента. Они обвинили правительство в ряде нарушений и попытках использования властного ресурса в незаконных целях. Мун же в ответ подчеркнул, что несмотря на скандалы никто не может обоснованно обвинить правительство в коррупции и злоупотреблениях властью, выразив уверенность, что ведущее расследование прокуратура выяснит всю правду.

Зарубежных журналистов интересовали в первую очередь вопросы внешней политики и межкорейские отношения. Мун пояснил, что он уже отправил Ким Чен Ыну послание в ответ на поздравления с Новым годом, которые Ким прислал в Сеул накануне 1 января. В отношении сроков ответного визита Ким Чен Ына в южнокорейскую столицу Мун дал понять, что это станет возможно после проведения очередного саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Мун заявил, что сотрудничество с КНДР является тем фактором, который в перспективе придаст ускорение южнокорейской экономике в целом и поможет найти новое направление для развития.

Президент РК прокомментировал и вопрос о возможности снятия санкций против Пхеньяна. "Для решения вопроса о санкциях против Северной Кореи необходимо, чтобы Север пошел на более смелые шаги по пути реального ядерного разоружения", - подчеркнул Мун.

Как пояснили в администрации президента РК, Мун Чжэ Ин отвечал на вопросы без предварительного согласования их содержания и сам вел мероприятие, лично указывая на тех журналистов, кто будет задавать вопрос. Планировалось, что пресс-конференция и предшествующее ей послание Муна продлится 100 минут, но в реальности все заняло несколько больше времени. Всего Мун Чжэ Ин ответил на 22 вопроса местных и зарубежных СМИ.