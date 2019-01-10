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10.01.2019 17:34
Рубрика: Дороги

На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

До конца февраля владельцы "домашних" транспондеров могут бесплатно ездить по М-11 из Москвы в Солнечногорск в ночное время (с 1:00 до 6:00), пояснили "РГ" в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК). То есть для них новые тарифы на проезд в ночное время, которые были введены на этом участке трассы с 9 января, начнут действовать только в марте.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Не изменилась стоимость проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска в дневное время для владельцев абонементов. Что касается тех, кто предпочитает не покупать абонемент, а ездить просто по транспондеру СЗКК, то с 9 января для них установлены тарифы, хотя ранее предоставлялись скидки от стоимости проезда без транспондера.
Но для тех, кто проезжает по транспондеру, выданному оператором другой платной дороги, будет возможность получить скидку в десять процентов. Здесь надо ориентироваться на тарифы для тех, кто не имеет никаких скидок. Только для легковых машин 240 различных тарифов, которые зависят от расстояния, дня и время проезда по участку М-11 с 15 по 58 километр.

С 9 января плата за проезд между терминалами "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" стала меньше. А вот тариф проезда от Москвы до аэропорта "Шереметьево" стал выше.