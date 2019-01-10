Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building выставят на продажу

Один из символов Нью-Йорка, небоскреб Chrysler Building, может быть продан из-за больших затрат на его содержание. О возможной продаже здания заявил глава совета директоров компании NYC Capital Markets Group Дарси Стэком. Решение принял владелец 90 процентов акций здания - государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council.

Это знаменитое здание расположено в восточной части Манхэттена и является одним из самых красивых строений в мире. Между тем нынешние владельцы вряд ли смогут продать его с выгодой, пишет The Wall Street Journal. По мнению экспертов, Mubadala Investment не сможет выручить за свою долю 800 миллионов долларов, выплаченные ею в 2008 году. На цену офисного небоскреба, построенного в 1928-1930 годах в стиле ар-деко, могут повлиять высокие затраты на ремонт и техническое обслуживание здания, которому почти 90 лет.

Компания Tishman Speyer Properties только в 1997 году потратила 100 миллионов долларов на реновацию здания. Среди других трудностей эксперты отмечают возросшую стоимость аренды земли под строением.