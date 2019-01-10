Появились постер и трейлер апокалиптической экофантастики "Ио"

Постапокалипсис в противогазе и заброшенные города - в трейлере и на постере экосайфая от Netflix "Ио" (Io).
Он вдохновлен не в последнюю очередь небольшим рассказом одиозного литературного титана Джеймса Балларда с недвусмысленным названием "Конец".
За постановку камерного сайфая отвечает режиссер Джонатан Элпер (House of Time). Над сценарием работали Клэй Джетер, Уилл Басанта ("Джесс + Мосс") и Чарльз Спано ("Угли").
Синопсис следующий. Сэм Уолден (Маргарет Куэлли) - одна из последних обитательниц Земли. Пока последние представители человечества покидают умирающую планету, девушка ищет способы ее спасти.
Внезапно у нее появляется помощник на бронированном воздушном шаре, чье прошлое туманно, но намерения - вполне благородные. Тандему предстоит решить, отправятся ли они вместе со всеми или все же попытаются реанимировать жизнь угасающей и некогда зеленой планеты.
IO Netflix poster https://t.co/jh972VLcgJ pic.twitter.com/S8wl6VAdKx— MoviePulp (@MoviePulp) 9 января 2019 г.
В главных ролях: Маргарет Куэлли ("Оставленные"), Энтони Маки и Дэнни Хьюстон.
Премьера намечена на 18 января.