Появились постер и трейлер апокалиптической экофантастики "Ио"

Постапокалипсис в противогазе и заброшенные города - в трейлере и на постере экосайфая от Netflix "Ио" (Io).

Он вдохновлен не в последнюю очередь небольшим рассказом одиозного литературного титана Джеймса Балларда с недвусмысленным названием "Конец".

За постановку камерного сайфая отвечает режиссер Джонатан Элпер (House of Time). Над сценарием работали Клэй Джетер, Уилл Басанта ("Джесс + Мосс") и Чарльз Спано ("Угли").

Синопсис следующий. Сэм Уолден (Маргарет Куэлли) - одна из последних обитательниц Земли. Пока последние представители человечества покидают умирающую планету, девушка ищет способы ее спасти.

Внезапно у нее появляется помощник на бронированном воздушном шаре, чье прошлое туманно, но намерения - вполне благородные. Тандему предстоит решить, отправятся ли они вместе со всеми или все же попытаются реанимировать жизнь угасающей и некогда зеленой планеты.

В главных ролях: Маргарет Куэлли ("Оставленные"), Энтони Маки и Дэнни Хьюстон.

Премьера намечена на 18 января.