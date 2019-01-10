Новости

Янковский сыграет главную роль в фильме "Один день Ивана Денисовича" 12:25
Видео: опубликована посмертная песня с вокалом лидера Linkin Park 12:19
Кевин Харт раздраженно прокомментировал свой отказ вести "Оскар" 12:09
Видео: Сильвестр Сталлоне боксирует с Робертом Де Ниро 11:45
Вышел трейлер многосерийной черной комедии "Матрешка" 11:38

Появились постер и трейлер апокалиптической экофантастики "Ио"

Новости
    10.01.2019, 11:28
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Постапокалипсис в противогазе и заброшенные города - в трейлере и на постере экосайфая от Netflix "Ио" (Io).

Фото: youtube.com/ YouTube Originals
Вышел трейлер комедийно-фантастического сериала автора "Прочь"

Он вдохновлен не в последнюю очередь небольшим рассказом одиозного литературного титана Джеймса Балларда с недвусмысленным названием "Конец".

За постановку камерного сайфая отвечает режиссер Джонатан Элпер (House of Time). Над сценарием работали Клэй Джетер, Уилл Басанта ("Джесс + Мосс") и Чарльз Спано ("Угли").

Синопсис следующий. Сэм Уолден (Маргарет Куэлли) - одна из последних обитательниц Земли. Пока последние представители человечества покидают умирающую планету, девушка ищет способы ее спасти.

Внезапно у нее появляется помощник на бронированном воздушном шаре, чье прошлое туманно, но намерения - вполне благородные. Тандему предстоит решить, отправятся ли они вместе со всеми или все же попытаются реанимировать жизнь угасающей и некогда зеленой планеты.

В главных ролях: Маргарет Куэлли ("Оставленные"), Энтони Маки и Дэнни Хьюстон.

Премьера намечена на 18 января.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер комедийно-фантастического сериала автора "Прочь" 11:15
Вышел русский трейлер нового необычного хоррора "Мы" от автора "Прочь" 10:49
Кейли Куоко рассказала о перезапуске "Теории Большого взрыва" 09.01.2019
Куклу Барби сыграет Марго Робби 09.01.2019
⧣ трейлер
Фото: vimeo.com/ mark young films
Вышел атмосферный трейлер хоррор-комедии Limbo 09.01.2019
Трейлер: Мел Гибсон и Шон Пенн в драме "Профессор и безумец" 08.01.2019
Трейлер: "Ганнибал" и "Лагерта" в трэш-боевике ударника Bathory 08.01.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана" 09.01.2019
Пилот сериала "Бэтвумен" снимет режиссер "Игры престолов" 07.01.2019
Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 04.01.2019
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ gbgfilmfestival
Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах 05.01.2019
Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон" 03.01.2019
Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix 01.01.2019