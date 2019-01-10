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Рубрика: В мире

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Francisco J. Diaz Jr./U.S. Navy via AP
СМИ: Истребитель F-35 может поссорить военных США и Великобритании

Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников США. По словам одного из них, Шанахан называл F-35 нецензурным словом и утверждал, что в Lockheed Martin не знают, как создать истребитель пятого поколения.

Издание также сообщает, что еще, будучи заместителем министра обороны США, Шанахан неоднократно "смешивал с грязью" программу F-35, называя ее несостоятельной, а также критиковал генерального директора Lockheed Martin.

"Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить", - процитировал Шанахана собеседник Politico. Шанахан, также проработавший много лет в корпорации Boeing, утверждал, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Япония раскрыла стоимость американских истребителей F-35A

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории производства оружия. США потратили на нее около 1,5 триллиона долларов. При этом истребитель уже успел прославиться как один из самых ненадежных американских самолетов. В конце октября прошлого года Пентагон приостановил полеты около двадцати истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой.

Истребитель F-35 разработан в трех вариантах: для нужд ВВС США, для американского корпуса морской пехоты и для ВМС Великобритании, а также палубный для ВМС США. Один самолет стоит 150 миллионов долларов, а каждый час его полета обходится в 35 тысяч долларов.

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