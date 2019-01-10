Новости

Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА 17:43
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ 17:37
Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16% 17:36
На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным 17:34
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 17:30
В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских 17:24
Израильская компания скрестила СКС и американский M4 17:22
Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары 17:09
В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов 17:02
На Украине рухнули цены на подержанные иномарки 16:47
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 16:44
Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт 16:42
Найден крупнейший клад медного века 16:39
В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 18:25
Рубрика: В мире

Порошенко и Филарет обменялись наградами

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет обменялись наградами.

Порошенко, Филарет и Варфоломей начали делить имущество Церкви

После присвоения теперь уже "почетному патриарху" новой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) звания "Героя Украины" стало известно об ответном реверансе Филарета - вручении украинскому лидеру за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии ордена святого Андрея Первозванного.

Награду Порошенко передали после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно, сообщает портал strana.ua.

"Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря", - заявил Филарет. По его словам, тогда же было принято решение поощрить церковными наградами не только Петра Порошенко, но и спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых других украинских деятелей.

Фото: youtube.com
Видео: Священник упал в обморок рядом с Порошенко

Напомним, что накануне президент Петр Порошенко присвоил Филарету звание "Героя Украины" за "выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины". Как утверждает официальный Киев, деятельность патриарха якобы направлена на возрождение духовности украинского народа и подъем авторитета православия.

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк обвинил Порошенко в незаконном награждении Филарета. В соответствии с процедурой, которая определяет присвоение геройского звания, президент страны не наделен правом самостоятельно принимать решение о награждении. Кроме того, глава украинского государства должен получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии