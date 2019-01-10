Порошенко и Филарет обменялись наградами

Президент Украины Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет обменялись наградами.

После присвоения теперь уже "почетному патриарху" новой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) звания "Героя Украины" стало известно об ответном реверансе Филарета - вручении украинскому лидеру за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии ордена святого Андрея Первозванного.

Награду Порошенко передали после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно, сообщает портал strana.ua.

"Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря", - заявил Филарет. По его словам, тогда же было принято решение поощрить церковными наградами не только Петра Порошенко, но и спикера Верховной Рады Андрея Парубия и некоторых других украинских деятелей.

Напомним, что накануне президент Петр Порошенко присвоил Филарету звание "Героя Украины" за "выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины". Как утверждает официальный Киев, деятельность патриарха якобы направлена на возрождение духовности украинского народа и подъем авторитета православия.

Бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк обвинил Порошенко в незаконном награждении Филарета. В соответствии с процедурой, которая определяет присвоение геройского звания, президент страны не наделен правом самостоятельно принимать решение о награждении. Кроме того, глава украинского государства должен получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца.