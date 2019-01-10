Притаившийся дракон: В США объяснили, что "скрывает" Россия об С-500

Военные эксперты США вновь обсуждают перспективную российскую систему ПРО С-500. Если раньше их беспокоили впечатляющие характеристики комплекса, то теперь их настораживает отсутствие новой информации о нем в российских СМИ.

Большой материал на эту тему вышел в журнале The National Interest.

Начинает автор Марк Эпископос с того, что 2019 год обещает быть успешным для российских зенитных ракетных комплексов.

На службу в ближайшее время должны заступить новые С-350 "Витязь", дополнительные бригады С-300В4 и десятки других модернизированных артиллерийских систем. Однако, задается вопросом журналист, почему ничего не слышно о системе С-500?

Далее приводятся некоторые ее характеристики. В частности, возможность использовать противобаллистические ракеты на расстоянии 600 километров. Это на 200 километров больше, чем у С-400.

Также комплекс способен комплекс перехватывать до десяти боеголовок, летящих со скоростью 6,5 километра в секунду.

"С-500 - удар по американскому престижу, - цитирует автор главного инженера "Алмаз-Антея" Павла Созинова. - Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все широко разрекламированные противовоздушные и противоракетные системы Америки".

И здесь у Марка Эпископоса вновь возникает вопрос, почему даты принятия системы на вооружение несколько раз переносили, а теперь в СМИ тему разработки С-500 обходят молчанием?

Можно было бы предположить технические проблемы, отмечает он, но есть альтернативная версия. На самом деле, проект почти завершен, но Россия не спешит заявлять об этом, чтобы не снизить интерес на зарубежном рынке к предыдущему комплексу - С-400.

Как известно, он сейчас пользуется огромным экспортным успехом.