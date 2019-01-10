Поиск без вести пропавших детей станет более оперативным. Правоохранительные органы смогут без лишней бюрократии - по заявлению родителей - получать доступ к данным геолокации телефона или планшета несовершеннолетнего. Это предполагает законопроект, одобренный Государственной Думой в первом чтении.

Как полагает абсолютное большинство парламентариев, в результате принятия такого закона удастся серьезно ускорить розыск пропавшего несовершеннолетнего.

"Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся или с ним случилась беда", - сказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", - подчеркнула автор проекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она привела статистику, согласно которой за последние пять лет в розыске находились 40 тысяч несовершеннолетних. При этом 13,5 тысячи - это малолетние дети.

- У многих из этих детей на момент пропажи находились при себе различные мобильные устройства - телефоны, планшеты, "умные" часы и так далее, снабженные системой определения координат, - напомнил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. С их помощью можно в считаные минуты установить место нахождения пропавшего ребенка либо того места, откуда шел сигнал до выключения устройства, отметил он.

Специалисты, кроме того, могут определить даже то, где и каким способом был выключен аппарат - села батарейка, выключили его кнопкой или выкинули в воду.

Использование геолокационных данных их устройств станет возможным по заявлению родителей или опекунов. Если сим-карта зарегистрирована на другого человека, потребуется и его письменное согласие. Эта норма связана с необходимостью защиты персональных данных.

Решения суда органам следствия ждать не придется, но обязательным является его уведомление в течение суток. При этом в течение 48 часов оперативные службы будут обязаны принять решение либо о продолжении розыска (на этот раз уже потребуется решение суда), либо о прекращении.

За последние пять лет в розыске находились 40 тысяч несовершеннолетних. При этом 13,5 тысячи - это малолетние дети

Законопроект вряд ли будет работать, если ребенка похитили, усомнилась председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Ведь в таком случае от мобильного устройства похититель наверняка избавится.

Нововведение будет полезно и в этом случае, пояснила Ирина Яровая. Она сослалась на следственную практику, которая показывает, что в период первичного удержания ребенка мобильное устройство находится или у него самого, или у преступника. А если по пути следования преступник выбросит телефон или планшет, то в любом случае полиция сможет сделать выводы о его маршруте, направлении движения, добавила парламентарий.

"Поэтому это бесценная информация для органов следствия, для установления обстоятельств исчезновения ребенка и доказывания вины лиц, совершивших преступление", - заметила Яровая.