Число погибших в массовой аварии под Воронежем выросло

В больнице умерла шестилетняя девочка из Московской области, получившая тяжелые травмы в столкновении пяти автомобилей на федеральной трассе М-4 "Дон" под Воронежем.

- По уточненным данным, в ДТП погибли два человека, еще семеро доставлены в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД. Ранее полиция сообщала об одном погибшем и трех пострадавших.

Напомним, в среду вечером на двухполосном участке трассы на юге Воронежской области ехавший в сторону Москвы Volkswagen Passat пошел на обгон и столкнулся с шедшим навстречу КамАЗом под управлением жителя Ростовской области. Потерявший управления после удара грузовик протаранил еще три ехавших навстречу легковушки: Subaru Foraster из Ставрополья, Ford Focus и Mitsubishi Outlander с номерами Московской области.

В результате ДТП 38-летний житель Ивановской области, управлявший Volkswagen, погиб на месте. Ехавшая в Mitsubishi шестилетняя девочка скончалась в больнице. Еще семь человек госпитализированы с различными травмами. Среди них двое детей: девятилетний мальчик из Подмосковья, ехавший в Outlander, и 12-летняя пассажирка VW Passat.