Телеведущий Дмитрий Борисов: "Пусть говорят" меняется

Телерейтинги по зиме считают. Перед Новым годом и после - как раз самая горячая пора для телеитогов года. Что больше смотрели, чему отдавали предпочтение... Первый канал подвел итоги, как и положено, первым. И уже в конце декабря все узнали, что программа "Пусть говорят" в течение 2018 года лидировала в рейтинге ТОП-100 на протяжении 12 недель, а 31 неделю входила в тройку самых популярных. Примечательно, что это первый полный год, когда программу ведёт Дмитрий Борисов. Всего же ведущий в этой передаче полтора года - с августа 2017-го. При этом он остался на посту генерального продюсера цифрового ТВ "Первый канал. Всемирная сеть".

Дмитрий, как вы считаете, почему программа "Пусть говорят" выбилась в лидеры?

Дмитрий Борисов: "Пусть говорят" очень точно, на мой взгляд, отражает нашу действительность и поднимает те темы, которые близки всем. Либо на примере звездных историй рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются все люди в своей ежедневной жизни, либо на примере ярких житейских историй обычных людей рассказывает о том, что действительно интересует всех, что все обсуждают, мимо чего не могут пройти. "Пусть говорят" - это и есть наша жизнь, преподнесённая в особом ключе. В ней не кричат ради сиюминутного успеха, желая сорвать куш в виде больших рейтингов, и тут же забыть, чтобы завтра кричать совершенно противоположное, делая вид, что вчера ничего не было, как делают в некоторых других программах. Мы пытаемся максимально объективно освещать эти истории, предоставляя слово каждой из сторон. Если, конечно, соглашаются. То есть у нас есть попытка докопаться до истины и всесторонне и глубоко вникнуть в жизненные бытовые истории. Наши зрители к этому привыкли и перестали этого бояться, хотя некоторые люди, назовём их снобами, и делают вид, что всего этого не существует в их жизни.

А какие вы сами выделяете выпуски года, которые в наибольшей степени повлияли на то, что ток-шоу "Пусть говорят" вышло на первые позиции? Будет ли это, допустим, программа с Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном, или - с Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной?

Дмитрий Борисов: Любопытно, что конкретно в этом телевизионном сезоне у нас не было ни одной программы, посвящённой Виталине и Джигарханяну. В начале года были, но это уже прошлый сезон. Понятно, что под конец 2018-го главными в эфире из историй "с продолжением" стали развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, свадьба Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым на фоне долгого семейного конфликта с внучкой, с дочками.

У нас есть и актуализированные истории из прошлого, которые тоже вносят в бренд "Пусть говорят" большой вклад. Например, тщательно исследованная и расследованная история советской кинозвезды Зои Фёдоровой, убийство которой так официально и не раскрыто. У неё загадочная и интересная судьба, так же, как у её дочери Виктории, которая жила в Штатах и умерла, не общаясь с собственным сыном. Мальчик (он же - внук Зои Фёдоровой) вырос, случайно, постфактум, узнал о смерти матери и теперь периодически приезжает к нам в Москву, а мы ездим к нему через океан, вместе копаемся в архивах, пытаемся понять, что произошло в действительности. Это такая негромкая, с точки зрения хайпа, история. Не развод Петросяна или, скажем, любовные перипетии Александра Серова, за которыми следят все каналы, но у нас вышло уже немало выпусков-серий о Фёдоровых, и всегда со стабильно высокими рейтингами.

Зрители привыкли и к таким историям у нас, им тоже интересно во всем разобраться вместе с нами. Ещё люблю классику жанра - когда у нас в эфире происходят супервстречи людей, которые много лет не виделись. Одна из последних ярких историй - про литовскую девочку Расу, которая 35 лет назад пострадала, потому что за рулём косилки пьяный папа не заметил её в траве и... отрезал ноги. Потом их чудом пришили, потому что сохранили в замороженной рыбе. И молодой хирург в Москве совершил тогда немыслимое. А от девочки потом отказались родители, она выросла в приёмной семье, вдали от сестры-близняшки. Программа добрая, неконфликтная, способная растрогать до слёз. Почему-то все считают, что в "Пусть говорят" всегда конфликты, все кричат друг на друга, ссорятся и обзываются. Но у нас программы разные. И эти различные жанры в одном, все вместе работают.

Вы ведете "Пусть говорят" уже примерно полтора года. В свое время всех удивило, когда вы, ведущий программы "Время", серьезный молодой человек, вдруг пошли в передачу, которая считается "желтой". Я присутствовала на одном из эфиров, и меня поразил ваш серьезный деловой подход к, казалось бы, легкому делу. Действительно ли программа, которую критикуют, называют "желтой", требует серьезного и взвешенного подхода?

Дмитрий Борисов: Я постарался с самого начала подойти к "Пусть говорят" как к серьёзной программе, которая позволяет всесторонне осветить историю, что находится в центре внимания. И судя по тому, что нам пишут зрители, у нас всё получается. Иногда меня в комментариях называют чуть ли не следователем - говорят, устраиваю время от времени героям расспросы на грани допроса или ловлю их на несостыковках. Пытаюсь выслушать сначала одного, потом другого, чтобы в итоге составить более-менее объективную картину. Обычно на разных программах как выходит: покричали, поругались, обнялись, разошлись, забыли и сделали вид, что вчера этого ничего не было, и начали с чистого листа.

У нас всё-таки есть последовательность, и если мы и меняем отношение к чему-то или кому-то, то обоснованно, вместе с нашими зрителями. Если иметь в виду это, то да, какую-то долю серьёзности, наверное, я в ток-шоу привнёс. Хотя, конечно, программа остаётся в хорошем смысле таблоидной из-за той "вселенной", в которой мы находимся. Мы всё равно освещаем истории, которые интересны максимально широкой аудитории. Другое дело - что, если постараться, интересно можно преподнести любую историю.

Что за цифры вы называете в перерывах между эфиром на программе "Пусть говорят"? Это номера вопросов?

Дмитрий Борисов: Когда разговариваю с аппаратной? Нет, это номера фрагментов видео, которые мы собираемся показывать. Программа же не имеет сценария как такового, в смысле написанных реплик. Все разговоры про это - миф. Она имеет вёрстку, которая по ходу эфира меняется. Конечно, готовясь, мы понимаем, где, в каком эпизоде, что примерно происходит, какие герои должны появиться, что примерно они могут сказать, в какую сторону свернёт драматургия. Но поскольку все - живые люди, то программа часто верстает себя сама.

Например, у героя вдруг появилось настроение, и его потянуло на откровенность, рассказать что-то, к чему мы не были готовы или наоборот - он решил не говорить того, чего от него все ждали. Исходя из этого, мы меняем драматургию по ходу. Поэтому на рекламной паузе мы с коллегами обсуждаем, как нам лучше "переверстаться": что поменять местами, что добавить-убавить и так далее.

Вы настолько сконцентрированный человек. У вас были ситуации за эти полтора года, когда бы вы растерялись на программе?

Дмитрий Борисов: Не то, чтобы растерялся, но бывают ситуации, которых не ждёшь. Например, в этом году мы сделали не одну, а две программы с Ольгой Корбут - знаменитой советской гимнасткой, Олимпийской чемпионкой. Готовясь к одной из них, я поехал к Ольге в гости в Аризону, где она сейчас живёт. Она показала, как работает, как проводит время, что у неё осталось на память о родине. Была история, что она продала медали. Она объяснила - зачем. Собственно, об этом у нас была первая программа. После этого Корбут приехала в Москву, и мы сняли ещё один выпуск "Пусть говорят", посвящённый ей. По плану, она объявляла о том, что снова выходит замуж, уже за американца. Мы подготовились - на эфир приезжали родные из Белоруссии (оттуда родом Ольга Корбут), с которыми она долго не виделась, её бывший муж, солист группы "Песняры" Леонид Борткевич, например, её сёстры. Была такая красивая программа-встреча, на которой выступали также её коллеги по сборной, в том числе и Ренальд Кныш, который её тренировал и собственно сделал звездой.

И в какой-то момент Ольгу вдруг прорвало. Она заговорила о том, что бывало всякое, и заявила, что Кныш её изнасиловал перед Олимпиадой в Мюнхене. Той самой, где она победила и стала мировой знаменитостью. И для всех это было шоком, в том числе и для её экс-мужа, который сказал, что ничего раньше не знал. Ренальд Кныш у нас был на связи и всё это слышал. У них с Корбут завязался яростный спор. Люди разделились на тех, кто верит ей, и кто нет. И она была очень эмоциональна, и он очень убедительно отстаивал себя. Всё это не было запрограммировано. Я не успел даже растеряться, потому что мы быстро принимали решение, что делать. В итоге жених-американец всё-таки сделал ей предложение.

А были случаи, когда я плакал в эфире. Много экстренных эфиров, по разным поводам. К сожалению, часто печальным. И когда слушаешь такие рассказы, иногда просто не выдерживает нервная система...

Почему вы не оставили работу генерального продюсера цифрового телевидения "Первый канал. Всемирная сеть"? И как вы успеваете и одно, и другое? Мне казалось, что такая программа, как "Пусть говорят", отнимает все время.

Дмитрий Борисов: А ведь мы запустили в этом сезоне ещё одну программу под названием "Эксклюзив". Но работа в холдинге "Первый канал. Всемирная сеть" позволяет мне реализовываться творчески. Там я слегка "Карабас-Барабас" закадровый, придумываю форматы, продюсирую множество программ на разных наших каналах. И так просто по собственной воле от этого отказаться сложно. Это затягивает, и в моём случае даже больше эфира. Все говорят, что работа в кадре - зависимость, а вот я не могу определиться, что у меня больше вызывает привязанность: эфир в кадре или за кадром. Я не могу выбрать: мне нравится и то, и другое. Так устроен, что, переключаясь между разными задачами, делаю каждую из них лучше, чем если концентрируюсь на одной, которая может наскучить, и ничего не получится.

Вы красивый молодой человек, в одной ипостаси топ-менеджер, в другой - ведущий. У вас остается какое-то время для себя, для нормальной молодежной жизни? Погулять, встретиться с друзьями?

Дмитрий Борисов: Это очень важная часть жизни, без этого нельзя. Как только начинаются проблемы с этим, я начинаю задумываться о смене рода деятельности. Рано или поздно, думаю, придётся выбирать, и мой выбор будет на стороне душевного комфорта.

Программа "Пусть говорят" выходит с 2006 года - более 10 лет. Как вы считаете, долго ли у нас еще на телевидении продлится такая "расстановка сил", когда зрители будут вечером собираться на "Пусть говорят" и потом сразу же переходить на программу "Время"?

Дмитрий Борисов: В мире, когда развиваются новые технологии, размывается линейное смотрение, люди часто выбирают - смотреть программы, в том числе и "Пусть говорят", когда и где им удобно. Это возможно, например, благодаря сайту Первого канала. Но всё равно есть что-то, что важно для ощущения человеком самого себя как части общества. Можно сколько угодно говорить о том, что телезрители уходят в Интернет, и это правда, но она не отменяет того, что большие каналы - как столпы - всё равно сохраняют свою миссию и главную функцию: позволять людям чувствовать себя частью общества. И тот эффект, который есть при просмотре телевизора, когда зритель понимает, что то же, что и он, смотрит ещё огромное количество людей, ничто не заменит.

Вы думаете, что "Пусть говорят" еще долго будет удерживать свои позиции?

Дмитрий Борисов: Конечно, это абсолютно магическая эфирная позиция, которая, как магнит, работает на зрителей. И наша главная задача - давать зрителям такой продукт и так их увлекать, чтобы у них не возникало желания от этой традиции добровольно отказываться. Наш опыт показывает, что рейтинги "Пусть говорят", несмотря ни на что, стабильно высокие и растут. Значит, мы на верном пути.

Что вы чувствуете, когда ругают программу "Пусть говорят" и когда ругают вас?

Дмитрий Борисов: Я не люблю делать выводы по заголовкам или по отдельным высказываниям. Мне всегда нужно докопаться до сути, и я пытаюсь анализировать. Одно дело, когда критика конструктивна, и к ней стоит прислушаться: мы, как любой живой организм, готовы меняться и совершенствоваться. В целом, я - человек, склонный к перфекционизму, и готов улучшать всё до бесконечности. Другое дело, когда разливается просто желчь ради желчи. Или произносятся какие-то гадости просто для того, чтобы кого-то задеть, уколоть. Если я вижу, что это какая-то беспричинная история, в основе которой, может быть всё что угодно, начиная от зависти и заканчивая глупостью, то на это проще не обращать внимание.

Что ждать зрителю от программы "Пусть говорят" в новом году?

Дмитрий Борисов: Продолжения того, что мы делаем. Программу, которая сделает всё возможное для того, чтобы провести вечер с понедельника по четверг в компании с Первым каналом было интересно, продуктивно, и приводило к каким-то внутренним для человека выводам и добрым результатам. Хочется быть желанным гостем в каждом доме, куда я прихожу каждый вечер.