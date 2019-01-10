Тверской авиаполк получил сверхманевренные истребители

В истребительный авиаполк на аэродроме Хотилово в Тверской области поступила пара новейших иcтребителей Су-35. До сих пор здешние авиаторы летали на Су-27 и МиГ-31.

- Самолеты преодолели более девяти тысяч километров с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре до аэродрома постоянного базирования. Перелет выполнялся с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Восточного и Центрального военных округов. В ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи полка, начнут переобучение на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-35 - глубокая модернизация Су-27. Формально самолет относится к поколению 4++, но по большинству признаков отвечаеть требованиям пятого поколения. В истребителе использованы технологии, обеспечивающие боевое превосходство над самолетами того же класса. Отличительные особенности Су-35 - цифровая информационно-управляющая система, объединившая бортовые электронные комплексы, и система управления оружием, оснащенная радаром с фазированной антенной решеткой. Увеличена дальность обнаружения и число одновременно обстреливаемых целей. В ближнем бою и обороне ключевым преимуществом истребителя становится сверхманевренность - ее обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги.

Авиаполк на аэродроме Хотилово относится к частям постоянной боевой готовности, обеспечивая охрану воздушного пространства над Москвой и Центральным промышленным районом.