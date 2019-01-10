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10.01.2019 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В новой Москве собаки съели двоих мужчин

Текст: Сергей Бабкин

В новой Москве обнаружены тела двоих мужчин, изъеденных собаками.

В Чувашии мужчина натравил собак на полицейских и ранил одного из них

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК, тела были найдены 6 января в одноэтажной пристройке рядом с домов в поселке Мосрентген. Личности двоих погибших пока не установили. По данным источников агентства "Москва", тела обглоданы животными.

Но причиной смерти обоих мужчин стали вовсе не собачьи укусы. Мужчины погибли от тяжелых травм черепа. По этому факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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