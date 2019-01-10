В новой Москве собаки съели двоих мужчин

В новой Москве обнаружены тела двоих мужчин, изъеденных собаками.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК, тела были найдены 6 января в одноэтажной пристройке рядом с домов в поселке Мосрентген. Личности двоих погибших пока не установили. По данным источников агентства "Москва", тела обглоданы животными.

Но причиной смерти обоих мужчин стали вовсе не собачьи укусы. Мужчины погибли от тяжелых травм черепа. По этому факту возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Устанавливаются все обстоятельства преступления.