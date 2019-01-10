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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатку накроют волны высотой с четырехэтажку

Текст: Юлия Гарднер

Опасные волны высотой до десяти метров ожидаются в акватории Тихого океана в Беринговом море 11 января.

По данным Камчатского гидрометеоцентра, на которые ссылается региональное ГУ МЧС, штормовое предупреждение распространяется на морской подрайон у побережья Алеутских островов.

На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за метели

- Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения проводится оповещение экипажей судов с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах, - рассказал врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по краю Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний советуют заранее принять меры предосторожности.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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