Камчатку накроют волны высотой с четырехэтажку

Опасные волны высотой до десяти метров ожидаются в акватории Тихого океана в Беринговом море 11 января.

По данным Камчатского гидрометеоцентра, на которые ссылается региональное ГУ МЧС, штормовое предупреждение распространяется на морской подрайон у побережья Алеутских островов.

- Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения проводится оповещение экипажей судов с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах, - рассказал врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по краю Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний советуют заранее принять меры предосторожности.