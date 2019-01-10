Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца

Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей. По решению Благовещенского городского суда подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Как сообщается на сайте суда, о такой мере пресечения ходатайствовал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области. Сам обвиняемый и его адвокат просили ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении, запретом определенных действий или залогом.

Однако суд посчитал, что избрать более мягкую меру, чем заключение, невозможно. Иначе Новиков может оказать давление на следствие, уничтожить документы по подряду или скрыться. Известно, что ранее он уже был задержан в международном аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь во Вьетнам. И, несмотря на заявление о том, что у него был обратный билет на январь 2019 года, доказательств суду подозреваемый не предоставил.

По версии следствия, преступление, за которое главе подрядной организации грозит до десяти лет лишения свободы, было совершено в период с августа по декабрь 2017 года.