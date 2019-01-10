В Приморье из-за малоснежной зимы начались лесные пожары

По данным космического мониторинга информационной системы "Рослесхоз" в Приморье выявлены 27 тепловых аномалий. Часть из них - лесные пожары. Об этом со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства сообщила пресс-служба администрации Приморского края .

Как считают специалисты, возгорания возникли так рано из-за малоснежной зимы.

За прошедшие сутки в крае были потушены два лесных пожара - в Ольгинском и Лазовском районах. Всего с начала года их было уже пять.

Отмечается, что ситуация находится на контроле всех профильных ведомств.