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10.01.2019 05:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Улан-Удэ маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пять пассажиров

Текст: Юлия Гарднер

В Улан-Удэ полицейские устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей в среду вечером.

Маршрутный автобус Fiat Ducato, двигаясь по проспекту Автомобилистов, врезался в стоящий грузовик ГАЗ-53. Водитель последнего остановился на дороге из-за поломки.

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"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро пассажиров маршрутного автобуса", - сообщает МВД по Республике Бурятия.

Уточняется, что четверо из них получили ушибы, одна женщина отправлена в больницу для обследования.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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