В Улан-Удэ маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пять пассажиров

В Улан-Удэ полицейские устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей в среду вечером.

Маршрутный автобус Fiat Ducato, двигаясь по проспекту Автомобилистов, врезался в стоящий грузовик ГАЗ-53. Водитель последнего остановился на дороге из-за поломки.

"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро пассажиров маршрутного автобуса", - сообщает МВД по Республике Бурятия.

Уточняется, что четверо из них получили ушибы, одна женщина отправлена в больницу для обследования.