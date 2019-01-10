В Кирове из винтовки обстреляли рейсовый автобус

В центре Кирова из пневматической винтовки обстреляли рейсовый автобус, сообщили "РГ" в четверг в пресс-службе города.

ЧП произошло накануне, 9 января в 16.45 на оживленном перекрестке улиц Ленина и МОПРа. По движущемуся автобусу маршрута № 1 был произведен единичный выстрел из пневматической винтовки.

- Пуля попала в боковое стекло пассажирского салона, - говорит директор кировского автотранспортного предприятия Сергей Волков. - Благодаря тому, что в автобусе установлен двойной стеклопакет, никто из пассажиров не пострадал. Всех их пересадили на следующий автобус.

На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители поквартирно обходят близлежащие дома, чтобы выявить свидетелей и установить виновных.