В Оренбуржье по факту пожара на заводе возбудили дело

По факту пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону.

- По данным следствия, около 17 часов 9 января 2019 года произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования Оренбургского завода промышленного цинкования в селе Покровка Новосергиевского района, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

В результате огонь охватил около 7 000 квадратных метров здания. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Как уже писала "РГ", из-за возгорания в Новосергиевском районе был введен режим ЧС.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба). Расследование продолжается.