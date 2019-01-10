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10.01.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье по факту пожара на заводе возбудили дело

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

По факту пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону.

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- По данным следствия, около 17 часов 9 января 2019 года произошло возгорание сушильной печи цеха горячего цинкования Оренбургского завода промышленного цинкования в селе Покровка Новосергиевского района, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

В результате огонь охватил около 7 000 квадратных метров здания. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Как уже писала "РГ", из-за возгорания в Новосергиевском районе был введен режим ЧС.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение  крупного ущерба). Расследование продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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