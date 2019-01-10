В Уфе иномарка сбила двух девочек

Сотрудники ГИБДД начали разбирательство по дорожно-транспортному происшествию в Уфе, в котором пострадали две девочки трех и четырех лет. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла на улице Хмельницкого. Малышки переходили дорогу вместе со своей мамой. И в этот момент на них наехал 21-летний водитель за рулем Daewoo Nexia.

Девочек увезли в больницу. Известно, что все произошло возле регулируемого перекрестка, но кто виноват в случившемся, пока не сообщается.