Многодетная омичка убила новорожденного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства новорожденного матерью в селе Новоуральское Павлоградского района Омской области.

- По версии следствия, в ночь с 7 на 8 января 2019 года подозреваемая, имеющая трех несовершеннолетних детей, у себя дома родила жизнеспособную девочку, которой причинила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - сообщает СУ СК по Омской области.

По предварительным данным, тело девочки обнаружили соседи и обратились за помощью в полицию. В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося. Выясняется, состояла ли семья на учете в социальных службах как неблагополучная.