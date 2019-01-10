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10.01.2019 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Сейсмическое событие магнитудой 4,3 зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области.

Фото: Александр Архипов/ТАСС
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Подземный толчок произошел вечером 9 декабря в 16 километрах северо-восточнее города Искитим. Спасателям поступило несколько звонков от горожан, живущих на верхних этажах домов.

- По данным Алтае-Саянской сейсмостанции данное событие было квалифицировано как техногенное землетрясение, вызванное, вероятнее всего, обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отмечается, в населенных пунктах Искитимского района жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В июле прошлого года в этом месте также были зарегистрированы подземные толчки.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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