Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение

Сейсмическое событие магнитудой 4,3 зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области.

Подземный толчок произошел вечером 9 декабря в 16 километрах северо-восточнее города Искитим. Спасателям поступило несколько звонков от горожан, живущих на верхних этажах домов.

- По данным Алтае-Саянской сейсмостанции данное событие было квалифицировано как техногенное землетрясение, вызванное, вероятнее всего, обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отмечается, в населенных пунктах Искитимского района жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В июле прошлого года в этом месте также были зарегистрированы подземные толчки.