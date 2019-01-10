Полиция нашла на квартире в Томской области более 62 кг наркотиков

Полицейские в Томской области задержали 23-летнего уроженца города Северска. В арендованной им квартире, превращенной в наркосклад, оперативники изъяли более 62 кг различных наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

- Задержали подозреваемого в результате оперативной разработки. Ему вменяются поставки наркотиков в особо крупных размерах на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт с помощью закладок. Информацию о тайниках он передавал покупателям через интернет, - заявили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый арестован. Против него возбуждено уголовное дело за хранение и продажу смертельного зелья. Наркодельцу грозит до 15 лет колонии.

Одновременно с этим стало известно о приговоре банде украинских наркодилеров, вынесенном в Удмуртии Индустриальным райсудом Ижевска. По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в банду входило семеро украинцев и трое местных жителей. В течение 2016 года они распространяли синтетические наркотики через тайниковые закладки и сообщая о них наркопотребителям.

Банда была задержана в августе 2016 года. Все обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Девять членов группы приговорены к заключению в исправительную колонию строгого режима сроком от 4 до 7 лет, один получил условный срок.