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10.01.2019 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

Текст: Дмитрий Мальков

Врачи не смогли спасти трехлетнего мальчика из Иркутской области, страдавшего от злокачественной опухоли симпатической нервной системы. Состояние ребенка резко ухудшилось в ночь со среды на четверг, и он скончался в больнице, сообщает правительство региона.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Врачи рассказали о лечении мальчика, которому обещал помочь Путин

О сложной ситуации журналисты рассказали президенту в ходе большой пресс-конференции в декабре. Родители тяжелобольного ребенка просили Владимира Путина помочь в транспортировке мальчика для лечения за рубежом, о чем было дано соответствующее поручение. Но врачи диагностировали ухудшение состояния ребенка, признав его нетранспортабельным.

Позднее, как сообщила ТАСС тетя мальчика, от намерения везти ребенка в клинику в Турцию отказались и родители. В том числе потому, что из-за заключения медиков ни одна из бригад реанимобилей не соглашалась везти больного из Черемхова, где он находился в больнице, в аэропорт Иркутска.

Последние дни ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких, он находился на сильных обезболивающих препаратах. В больнице ему регулярно переливали кровь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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