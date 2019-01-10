В Красноярске проверят семичасовую задержку рейса в Москву

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку семичасовой задержки рейса Y7 108 Красноярск - Москва.

Причиной, по информации ведомства, стало позднее прибытие борта в аэропорт.

- В результате вместо 7.40 утра по местному времени 77 пассажиров смогли покинуть Красноярск и отправиться к месту назначения только в 14.30 дня, - рассказала "РГ" представитель транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Компания-перевозчик объяснила задержку техническими причинами: у самолета, назначенного для рейса, во время плановой проверки обнаружились неисправности. Для полета был назначен запасной борт.