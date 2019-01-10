В Сибири тело полковника транспортной полиции нашли у железной дороги

В Новосибирске обнаружен мертвым полковник полиции Руслан Кулиев, занимавший пост заместителя главы Управления на транспорте МВД по СФО. Эту информацию "РГ" подтвердила начальник отделения информации ведомства Анна Щербакова.

Она уточнила, что тело высокопоставленного сотрудника транспортной полиции было найдено неподалеку от железнодорожных путей. При этом следов насильственной смерти не обнаружено. Подробности и вероятную причину гибели представитель управления назвать отказалась.

Руслан Кулиев был назначен на должность замруководителя сибирского управления МВД на транспорте в 2012 году, он курировал оперативную работу ведомства. До этого служил в Заельцовском районном РОВД, где начал службу в 1992 году в роте патрульно-постовой службы. Полковник Руслан Кулиев был отмечен государственными и ведомственными наградами.