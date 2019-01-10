В Томске СК выяснит причины гибели пациентки частной клиники

Следственный комитет начал проверку сообщений о смерти молодой томички после оказания ей медицинской помощи в частной клинике.

- По предварительным данным, в декабре девушка обратилась в одну из частных клиник Томска, где ей под местным наркозом провели операцию. После этого самочувствие пациентки резко ухудшилось, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева. - Пациентка была госпитализирована в ФГБУ ВО "СибГМУ", где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончалась.

Известно, что почти две недели томичка находилась в состоянии комы. В частную клинику она обратилась, чтобы вылечить варикоз. Предположительно, во время врачебной манипуляции у пациентки случился анафилактический шок.