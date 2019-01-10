В Дагестане 60 человек заразились острой кишечной инфекцией

В дагестанском селе Ленинаул произошла вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились обратились более 60 человек.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать некачественная питьевая вода.

Как заявила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева, со 2 по 8 января были госпитализированы 15 человек, в том числе 11 детей. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

"На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальные выписаны в связи с улучшением самочувствия", - сообщила представитель ведомства.

Причину вспышки инфекционного заболевания устанавливают специалисты регионального Роспотребнадзора. По факту ЧП проводится эпидемиологическое расследование.