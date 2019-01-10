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10.01.2019 05:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане 60 человек заразились острой кишечной инфекцией

Текст: Николай Грищенко

В дагестанском селе Ленинаул произошла вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились обратились более 60 человек.

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По предварительным данным, причиной отравления могла стать некачественная питьевая вода.

Как заявила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева, со 2 по 8 января были госпитализированы 15 человек, в том числе 11 детей. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

"На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальные выписаны в связи с улучшением самочувствия", - сообщила представитель ведомства.

Причину вспышки инфекционного заболевания устанавливают специалисты регионального Роспотребнадзора. По факту ЧП проводится эпидемиологическое расследование.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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