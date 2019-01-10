Под Калининградом отец с ножом потребовал у сына вернуть подарки

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убить своего 13-летнего сына, когда тот отказался вернуть полученные подарки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, ЧП произошло в Немане. В полицию обратилась 33-летняя мать подростка, которая рассказала, что ее бывший муж угрожает ножом их общему сыну.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, прибыв на место, выяснили, что 39-летний мужчина, будучи нетрезвым, начал скандалить с бывшей супругой. Припомнил и подарки, сделанные сыну, - мобильные телефоны, потребовал все вернуть. Ребенок отказался, после чего отец схватил нож и начал угрожать убить сына.

Против горе-папаши возбуждено уголовное дело по статье УК "Угроза убийством". Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до двух лет.