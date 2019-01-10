Полиция Петербурга нашла орла с Александровской колонны

Петербургская полиция оперативно разобралась с пропажей декоративного орла с бронзовой ограды Александровской колонны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, элемент был демонтирован для проведения реставрационных работ.

Напомним, ранее отсутствие одного из декоративных элементов с ограждения на Дворцовой площади обнаружила полиция Центрального района.

Проверка по данному факту была начата немедленно, поскольку ограда регулярно страдает от вандалов. Самый крупный ущерб ей причинили в 2008 году. Тогда за время работы катка на Дворцовой площади пропали более 50 бронзовых элементов.

Справка "РГ"

Декоративная ограда высотой около 1,5 метра - часть авторского замысла архитектора Огюста Монферрана, создателя Александровской колонны. Вокруг памятника, сооруженного в честь победы Александра Первого над Наполеоном, установлены бронзовые конструкции, которые украшают 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек. Углы ограды венчают трехглавые орлы. В советское время ограда на Дворцовой площади была демонтирована, ее восстановили по историческим документам в 2004 году.