В Коми 13 человек ранены при столкновении автобуса с лесовозом

Под Сыктывкаром пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Пострадали 13 человек, среди них есть дети.

По информации от ГУ МЧС по Коми, ДТП произошло на втором километре трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск.

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы столицы республики.

По факту аварии начата проверка, сообщает Следственный комитет по Коми. Сейчас на месте происшествия работают следователи и представители республиканского управления ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.