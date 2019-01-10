В Коми 13 человек ранены при столкновении автобуса с лесовозом

Под Сыктывкаром пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Пострадали 13 человек, среди них есть дети.
По информации от ГУ МЧС по Коми, ДТП произошло на втором километре трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск.
Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы столицы республики.
По факту аварии начата проверка, сообщает Следственный комитет по Коми. Сейчас на месте происшествия работают следователи и представители республиканского управления ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.