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10.01.2019 23:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми 13 человек ранены при столкновении автобуса с лесовозом

Текст: Вера Черенева (Коми)

Под Сыктывкаром пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Пострадали 13 человек, среди них есть дети.

По информации от ГУ МЧС по Коми, ДТП произошло на втором километре трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск.

В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы столицы республики.

По факту аварии начата проверка, сообщает Следственный комитет по Коми. Сейчас на месте происшествия работают следователи и представители республиканского управления ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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