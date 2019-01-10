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10.01.2019,  
09:56
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России закупит батискафы для подводных спецопераций

Военно-морской флот России планирует заказать разработчикам батискафы для проведения специальных подводных операций. Шесть глубоководных обитаемых аппаратов будут нести службу на Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах.

Фото: Sevastopol Life / youtube.com
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что речь идет о шести аппаратах, каждый флот получит по два батискафа.

Над глубоководным обитаемым аппаратом работают конструкторы из Санкт-Петербурга. Их будут использовать для устранения неисправностей донных трубопроводов. Работы должны закончить к 2022 году. Проектом заинтересовались военные, которые считают, что батискафы незаменимы для глубоководных спецопераций.

Разработчики раскрыли некоторые особенности будущего аппарата. Он будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана. Электрический двигатель сможет обеспечить работу в течение суток. Батискаф снабдят самыми разными манипуляторами, он сможет опуститься на глубину до 2,5 километра. Экипаж аппарата - три человека. А стоимость разработки глубоководного аппарата - более одного миллиарда рублей.

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