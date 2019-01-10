В Новочеркасске назвали причину взрыва в жилом доме

В Новочеркасске в многоэтажном доме на улице Грушевской в одной из квартир вечером девятого января прогремел взрыв. Вылетели разбитые стекла, повреждена мебель и домашняя утварь. Пострадавших нет.

Встревоженные соседи позвонили в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, вероятная причина ЧП - взрыв самодельной петарды. Хозяин квартиры хотел сделать петарду самостоятельно, она сдетонировала, рассказали в управлении, подчеркнув, что это - предварительная версия случившегося.

Проводится доследственная проверка.