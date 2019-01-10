В роддоме Москвы найдена пропавшая в Элисте 15-летняя школьница

В одном из родильных домов Москвы обнаружена беременная 15-летняя школьница из Элисты. Несколько месяцев назад она пропала без вести и была объявлена в федеральный розыск.

Информация о нашедшейся девочке передана инициаторам розыска - полицейским Калмыкии.

Как сообщили ТАСС в региональном МВД, несовершеннолетняя несколько раз убегала из дома, но полицейские находили и возвращали ее родителям. Семья, как отметили в правоохранительном ведомстве, считается благополучной и на профилактическом учете не состоит.

Однако в прошлом году школьница сбежала в очередной раз и найти ее по горячим следам не удалось. Ориентировки с приметами девочки были направлены в различные регионы.

Теперь сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, с которым у школьницы была интимная связь.