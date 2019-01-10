В Ростовской области назвали самые востребованные профессии

На Дону утвержден перечень самых востребованных на рынке труда профессий и специальностей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет о профессиях, для которых необходимо иметь среднее профессиональное образование. В перечне значатся 72 специальности.

Самыми необходимыми среди них оказались арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, столяр, матрос и машинист. Приоритетными профессиями являются воспитатель в детских садах, лаборант, пекарь, портной, парикмахер и программист. Люди, обладающие именно этими знаниями и навыками, смогут трудоустроиться без особых сложностей.

Этот список был разработан на основе предложений Союза работодателей Ростовской области, региональной Торгово-промышленной палаты и отраслевых органов власти. Этот список учтен при формировании государственного регионального заказа на подготовку рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Кстати

На Дону действуют 119 профессиональных образовательных организаций, в которых среднее образование получают порядка 68 тысяч студентов. За прошлый год соответствующие дипломы получили более 20 тысяч квалифицированных рабочих и служащих.