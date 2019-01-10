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10.01.2019,  
10:11
Текст:  Татьяна Воробьева

Челябинские военные летчики получили восемь вертолетов Ми-8 МТВ-5

Авиационная группировка в Челябинской области усилена вертолетами Ми-8 МТВ-5. Восемь боевых машин получил по гособоронзаказу Центральный военный округ в наступившем году.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Вертолеты будут базировать на базе армейской авиации Упрун. Именно ее военнослужащие занимаются поиском и обеспечивают благополучное возвращение на Землю космонавтов МКС, встречают их на территории Казахстана. За последние 10 лет личный состав авиабазы участвовал почти в 60 операциях и эвакуировал больше двух сотен космонавтов.

"Комиссия военного округа приняла новую технику на заводе в Казани. В ближайшее время вертолеты перебросят в пункт постоянной дислокации", - сообщает пресс-служба ЦВО.

Многоцелевой военно-транспортный Ми-8МТВ-5 может перевозить десантников и до четырех тонн грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Также он обеспечивает огневую поддержку сухопутных войск: вертолет можно оснастить комплектом вооружения, как у Ми-24, броневой защитой экипажа и адаптировать под применение техники ночного видения.

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