Такое вроде бы благое дело, как защита авторских прав скульпторов, из-за, мягко говоря, непредусмотрительности мэрии Екатеринбурга ударило по издателям, производителям и продавцам сувенирной продукции - малому бизнесу, который формирует образ города у туристов. Как выяснилось, 16 тонн бронзы на яшмовом основании - фигуры Татищева и де Геннина в самом центре города - бесхозные.

Фигуры отцов-основателей города де Геннина и Татищева похожи, как близнецы, хотя в жизни это было совсем не так. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Отцы без детей

В Арбитражном суде Свердловской области дожидаются рассмотрения три дела: ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС, Москва) требует компенсации с краеведческого фонда, компании по производству сувениров и небольшого екатеринбургского издательства, которые дерзнули напечатать в путеводителях и на сувенирной продукции фотографию одного из главных символов столицы Урала - памятника отцам-основателям города Татищеву и де Геннину. По мнению истца, исключительное авторское право осталось за автором памятника - московским скульптором Чусовитиным, который заслуживает выплат при каждой публикации изображения своего творения, потому ответчики должны заплатить по 20 тысяч рублей "для последующей выплаты правообладателям".

- В качестве участника мы хотели привлечь к делу городскую администрацию как заказчика и собственника памятника, имеющего права на это произведение. Но выяснилось странное, - рассказала "РГ" Алия Султанова, руководитель краеведческого фонда. - Из мэрии нам пришел ответ, что исторический и культовый для Екатеринбурга памятник Татищеву и де Геннину на балансе не состоит. Можно сказать, для нас это стало ударом ниже пояса. Мы никак не могли предвидеть, что монумент окажется бесхозным.

В администрации Екатеринбурга "РГ" подтвердили: памятник, воздвигнутый по постановлению мэрии на муниципальной территории и оплаченный миллионами из местного бюджета, городской собственностью не является. На вопрос, чей же он, чиновники не ответили. А раз монумент с надписью на бронзовой доске "Славным сынам России - Екатеринбург благодарный" не имеет хозяина, то совершенно непонятно, как решается вопрос с земельным налогом, на каких основаниях бюджет оплачивает текущий ремонт монумента, уборку прилегающей территории и тому подобные работы.

Заметим, такая ситуация сложилась не только в Екатеринбурге: ранее в Омске, где "защитники копирайта" впервые потребовали деньги за публикацию фото городских памятников, хозяев тоже найти не смогли. Закончилось все тем, что областной суд признал все городские памятники Омска бесхозными и передал на баланс области.

Право налево

Судебные споры об авторских правах в российском юридическом пространстве - вещь относительно новая. Ранее их инициировало одно лишь РАО - Российское авторское общество. Сейчас в стране на сбор отчислений в разных сферах авторских и смежных прав дополнительно аккредитовано еще несколько организаций, в частности, ассоциация, ведающая правами следования авторов произведений изобразительного искусства (это право возникает при перепродаже картин, и художник или его наследники получают отчисления от каждой сделки).

В администрации Екатеринбурга "РГ" подтвердили: памятник, воздвигнутый по постановлению мэрии на муниципальной территории и оплаченный миллионами из местного бюджета, городской собственностью не является

Но, как выяснилось, круг деятельности ассоциации гораздо шире: это некоммерческое партнерство заключает договоры с творцами, а затем и при использовании их произведений в печатных изданиях, прессе, кинофильмах, рекламе и т.п. намеревается собирать отчисления с пользователей. Скажем, за право напечатать произведение искусства на открытке тиражом менее двух тысяч экземпляров ассоциация по ставкам, которые она сама установила в начале нынешнего года, требует с пользователя две тысячи рублей, в брошюре - от 230 за мини-изображение до 3700 рублей за фото на обложке, в телефильме - 12,5 тысячи, а в сериале - 17,6 тысячи рублей.

Дешевле всего обойдется размещение в интернете - всего по 150 рублей за каждое произведение. Из собранных средств ассоциация забирает 20 процентов на свое функционирование, еще 30 - если вознаграждение придется выбивать через суд, затем она платит налоги, а оставшуюся сумму отдает автору. Но если РАО публикует отчеты с суммами авторского вознаграждения (2,135 миллиарда рублей в 2017 году), то масштаб деятельности защитника прав художников остается неизвестным, впрочем, недавний независимый аудит в бухгалтерии организации нарушений не нашел.

- Прежде всего суду необходимо разобраться с наличием полномочий истца: ассоциация аккредитована на право следования, но в иске по поводу екатеринбургского памятника речь идет об исключительных правах, - отмечает Евгений Дедков, управляющий партнер юридической фирмы. - Что касается претензии правообладателя, то ее мы считаем заведомо необоснованной. В Гражданском кодексе есть интересная норма - возможность свободного использования изображений объектов, размещенных в общественных, доступных для свободного посещения местах (пункт 2 статьи 1276 ГК).

Сантехник и Люба

Как мы уже упоминали, "дело о городских памятниках" ранее пережил Омск, где индивидуальный предприниматель пытался построить бизнес на "агрессивном копирайте". Он купил у одного из соавторов-скульпторов исключительные права на своеобразные визитные карточки города: две популярные городские скульптуры - сантехника Степаныча и Любочки. Как только соглашение вступило в силу, предприниматель подал в суды Омска более десятка исков к издателям и изготовителям сувенирной продукции, которые тем или иным образом использовали фото скульптур: в путеводителях, на магнитах, значках, тарелках... Самое крупное возмещение, 7,8 миллиона рублей, он требовал с издателя фотоальбома об омских достопримечательностях. Процессы с апелляциями растянулись на два года, в итоге суд владельцу образов отказал, да еще и взыскал с него судебные расходы, а исключительные права на памятник признал за администрацией города. Предприниматель пытался судиться с продавцом-соавтором, требуя у того 150 тысяч рублей, заплаченных за "негодные" исключительные права, и еще полмиллиона компенсации судебных расходов. Суд и в этом ему отказал.

Справка "РГ"

Памятник Татищеву и де Геннину - историческим личностям, благодаря которым расцвел наш горнозаводской край, к 275-летию Екатеринбурга, в августе 1998-го, установили в самом центре города. Хотя один из отцов-основателей был высоким, а второй - коротышкой, в бронзе они похожи, как близнецы. В народе монумент, не обладающий явными художественными достоинствами, сразу же окрестили "Бивисом и Баттхедом". Площадка у его основания - излюбленное место встреч скейтбордистов и роллеров.

Кстати

Во что выливается рьяная защита авторских прав, мелкий бизнес всей страны прочувствовал на себе, когда около семи лет назад суды были завалены исками о "Маше и медведе". Юристы, по доверенности представлявшие правообладателя, натурально "прочесывали" город за городом, обнаружив любую копеечную продукцию с изображением мультгероев, совершали контрольную закупку и обращались в суд с требованием компенсации за нарушение авторских прав в 50-100 тысяч рублей. Поначалу суды благосклонно относились к истцам, их требования удовлетворяли в полном объеме. Однако, когда количество "машиных" дел превысило разумные пределы (только свердловский арбитраж единовременно рассматривал около 200 таких исков), суды заметно снизили компенсации - до 5-10 тысяч рублей. С такими штрафами рентабельность юридической "франшизы" постепенно сходит на нет.