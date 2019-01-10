Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт

Семья из Екатеринбурга стала рекордсменом по праздничным тратам. Как подсчитали в российском сервисе онлайн-бронирования, уральцы потратили на перелет в Будапешт более двух миллионов рублей. А точнее - два миллиона и сто тысяч.

Эти билеты стали самыми дорогими из приобретенных через онлайн-агентство за временной отрезок с 1 по 8 января 2019 года, сообщили представители Biletix агентству РИА Новости.

Второе место - за путешественниками, которые выложил за полет в Прагу 1,3 миллиона рублей. Третье место - за Мадридом: перелет сюда обошелся туристам в 1,1 миллионов рублей.

В целом, по данным аналитиков, стоимость полетов из России за рубеж во время новогодних праздников увеличилась почти на треть: средний чек подрос с 20 тысяч рублей до 25 тысяч и более (то есть стал выше на 28 процентов).