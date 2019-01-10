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10 января 2019 г. 17:15
Общество

"Родина" чествует одного из самых активных авторов

Анатолию Батракову в декабре исполнился 81 год. И он продолжает удивлять своими текстами
Анатолий Батраков. Фото: "Родина"
Анатолий Батраков. Фото: "Родина"

Анатолий Федорович - кандидат исторических наук. Родился в поселке Собинка Владимирской области в 1937-м. Отец погиб во время Великой Отечественной и семью поднимала мама.

Тайна картины, десятки лет пролежавшей в запасниках

- Живу во Владимире с 1968 года, - рассказывает Анатолий Батраков о себе и своей семье. - После аспирантуры стал работать преподавателем истории во Владимирском политехническом институте. На пенсию ушел только в 2013-м. Моя жена - Надежда Михайловна - была преподавателем немецкого языка в селе Ляховицы Суздальского района. Там ее дом. Мы отремонтировали его в 2014-м, уезжаем туда на лето. Сын Павел работает в Москве, дочь Зинаида - в Португалии. Они нас навещают с внуками.

Этим летом, во время футбольного чемпионата мира, Анатолию Федоровичу пришлось побыть какое-то время волонтером, когда на автовокзал в Суздале прибыли болельщики из Уругвая, Колумбии и Китая. "Они не очень хорошо ориентировались в расписании на русском языке. Поэтому помог им", - рассказывает он.

Анатолий Федорович продолжает находить необычные темы. Это может быть идентификация людей со старинной картины или небанальная история из семейного архива, но это всегда увлекательно.

Фото: Артем Локалов
Что стало с замком Храповицкого, вдова которого после революции просила денег у крестьян

Так, например, после нашей публикации о знаменитом имении графа Владимира Храповицкого в Муромцеве (Судогодский район Владимирской области), которое находится в полуразрушенном состоянии, Анатолий Федорович сообщил любопытные подробности. 

В Государственном архиве Владимирской области он обнаружил документы октября 1917 года, в которых сообщается, что конфисковал имение у Храповицких будущий маршал Советского Союза, герой Советского Союза Кирилл Мерецков. Потом вдова Храповицкого писала своим бывшим крестьянам из эмиграции в Судогду и просила, чтобы ей помогли деньгами, так как после смерти мужа осталась без средств к существованию. Но в ответном письме Елизавета Ивановна была ими высмеяна.

Не сомневаемся, что Анатолий Батраков придумает новые темы и добавит что-то важное к тем, что уже вышли в "Родине". Поэтому и диплом - "за поиск и вдохновение".

Темы дня:
#история
#журнал Родина
#Домашний архив