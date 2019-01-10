"Родина" чествует одного из самых активных авторов

Анатолий Федорович - кандидат исторических наук. Родился в поселке Собинка Владимирской области в 1937-м. Отец погиб во время Великой Отечественной и семью поднимала мама.

- Живу во Владимире с 1968 года, - рассказывает Анатолий Батраков о себе и своей семье. - После аспирантуры стал работать преподавателем истории во Владимирском политехническом институте. На пенсию ушел только в 2013-м. Моя жена - Надежда Михайловна - была преподавателем немецкого языка в селе Ляховицы Суздальского района. Там ее дом. Мы отремонтировали его в 2014-м, уезжаем туда на лето. Сын Павел работает в Москве, дочь Зинаида - в Португалии. Они нас навещают с внуками.

Этим летом, во время футбольного чемпионата мира, Анатолию Федоровичу пришлось побыть какое-то время волонтером, когда на автовокзал в Суздале прибыли болельщики из Уругвая, Колумбии и Китая. "Они не очень хорошо ориентировались в расписании на русском языке. Поэтому помог им", - рассказывает он.

Анатолий Федорович продолжает находить необычные темы. Это может быть идентификация людей со старинной картины или небанальная история из семейного архива, но это всегда увлекательно.

Так, например, после нашей публикации о знаменитом имении графа Владимира Храповицкого в Муромцеве (Судогодский район Владимирской области), которое находится в полуразрушенном состоянии, Анатолий Федорович сообщил любопытные подробности.

В Государственном архиве Владимирской области он обнаружил документы октября 1917 года, в которых сообщается, что конфисковал имение у Храповицких будущий маршал Советского Союза, герой Советского Союза Кирилл Мерецков. Потом вдова Храповицкого писала своим бывшим крестьянам из эмиграции в Судогду и просила, чтобы ей помогли деньгами, так как после смерти мужа осталась без средств к существованию. Но в ответном письме Елизавета Ивановна была ими высмеяна.

Не сомневаемся, что Анатолий Батраков придумает новые темы и добавит что-то важное к тем, что уже вышли в "Родине". Поэтому и диплом - "за поиск и вдохновение".