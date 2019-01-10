Так началось это увлекательное расследование.
13 часов для художника Аргунова
Парадному портрету более 258 лет. Он не только подписан, но и точно датирован художником: 30 ноября 1760 года. Почему-то искусствоведы, настойчиво, но безуспешно пытавшиеся установить имя неизвестной красавицы, не обратили ни малейшего внимания на такую скрупулезную точность мастера. А зря!
Что происходило в этот день в столице Российской империи?
Отмечался ежегодный кавалерский праздник ордена св. Апостола Андрея Первозванного - высшей награды государства Российского. Зафиксировав этот непреложный факт и предположив, что "Неизвестная в темно-голубом платье" участвовала в празднике, я в три простых действия определил ее имя.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Выяснение имен Андреевских кавалеров, принимавших участие в празднике.
При императорском дворе велся Камер-фурьерский журнал, в нем ежедневно описывались придворные церемонии и быт царской семьи. Документ почитался секретным, потому-то камер-фурьер, придворный служитель, который заносил в журнал все происходившее во дворце, имел высокий служебный ранг - чин VI класса Табели о рангах, равный армейскому полковнику.
Записи камер-фурьера Василия Рубановского (да не канет его имя в Лету) и позволили реконструировать события этого дня1.
День начался с пушечной пальбы: 61 выстрел орудий двух городских крепостей - Петропавловской и Адмиралтейской - возвестил жителям столицы о празднике. К 11 часам утра по повесткам, врученным придворным лакеем Иваном Баскаковым, во дворец съехались "все знатные обоего пола персоны". Среди них была и "Неизвестная в темно-голубом платье". К 12 часам прибыли "господа чужестранные Министры", то есть иностранные дипломаты. Банкет и последующий бал продолжались до полуночи.
Таким образом у художника Аргунова, ученика придворного живописца Георга Христофора Гроота, было 13 часов для написания портрета. Более чем достаточно для мастера!
Идем дальше. 30 ноября в Петербурге находились семеро Андреевских кавалеров из числа простых смертных. Камер-фурьерский журнал зафиксировал не только их имена, но и рассадку за столом: от помеченного на плане стола под N 4 графа Алексея Григорьевича Разумовского, давнего фаворита императрицы Елизаветы Петровны, до N 10 - Семена Кирилловича Нарышкина, известного щеголя и бонвивана середины XVIII века, владельца домашнего театра, создателя моды на роговую музыку, генерал-аншефа и обер-егермейстера. Все они обедали за одним столом с тремя высочайшими особами, имевшими Андреевский орден по праву своего рождения, - императрицей (на плане отмечена N 1) и великими князьями Петром Федоровичем и Павлом Петровичем (соответственно N 2 и N 3).
Какое отношение все это имеет к героине нашего расследования?
Я предположил, что "Неизвестная в темно-голубом платье" была дочерью одного из Андреевских кавалеров.
Антураж
Записи камер-фурьера Рубановского содержат ряд колоритных деталей: банкет во дворце начался в 4 часа пополудни, а кончился в исходе 6го часа; было три перемены блюд, подаваемых на золотом сервизе; восковые свечи горели в фарфоровых шандалах (модная и очень дорогая новинка). Когда пили за здоровье императрицы Елизаветы Петровны - Великого Орденмейстера ордена св. Андрея, - раздался 51 пушечный выстрел; тост, провозглашенный за здоровье всех Андреевских кавалеров, поддержал 31 выстрел.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Установление имени портретируемой.
Девушка или молодая женщина с портрета Аргунова казалась совсем юной: на первый взгляд ей не более 16-18 лет. Последовательно изучив биографии семерых главных гостей праздника при императорском дворе, ваш покорный слуга установил: ни у кого из них не было столь молодой жены. А вот 17летняя дочь-красавица у одного из кавалеров была.
И я быстро нашел ее имя.
Баронесса Анна Михайловна Строганова, урожденная графиня Воронцова (13 апреля 1743 - 21 февраля 1769). Единственная дочь руководителя русской внешней политики, канцлера, графа Михаила Илларионовича Воронцова, значившегося под N 5 на плане кавалерского стола, и Анны Карловны Воронцовой, двоюродной сестры императрицы Елизаветы Петровны, обер-гофмейстерины Высочайшего двора. Крестница императрицы и великого князя Петра Федоровича. Супруга камер-юнкера Высочайшего двора, крупнейшего землевладельца и уральского горнозаводчика, барона, с 1761-го - графа Александра Сергеевича Строганова2.
Из сказанного ясно, что 17-летняя баронесса Анна Михайловна Строганова занимала совершенно исключительное положение при дворе3.
Однако не это послужило поводом для написания портрета. 6 (17) октября 1760 года в Вене состоялась свадьба наследника австрийского престола эрцгерцога Иосифа (будущего императора Иосифа II) и испанской инфанты, принцессы Изабеллы Бурбон-Пармской. Камер-юнкер барон Строганов вместе с супругой был послан в Вену для зачтения приветствия Елизаветы Петровны венскому двору по случаю этого бракосочетания. Пребывание Строгановых в Вене было недолгим. Им надлежало вернуться в Петербург накануне 25 ноября: в этот день под грохот 201го пушечного выстрела столица праздновала очередную годовщину восшествия Елизаветы Петровны на престол4. Императрица накануне кавалерского праздника повелела: "В оный день дамам быть в робах"5, то есть в длинных вечерних платьях для торжественных случаев.
Читательницы "Родины" поймут мою героиню! Каким бы кратким по меркам XVIII века ни было пребывание Строгановых в крупной европейской столице, баронесса Анна Михайловна успела обзавестись множеством модных аксессуаров - от парчового темно-голубого платья с низким вырезом до яркой коралловой накидки. Я не историк моды, поэтому не буду подробно описывать ни фасон платья баронессы, ни наведенный с помощью косметики яркий румянец ее щек, ни модную прическу с высоко зачесанными на лоб напудренными волосами в стиле мадам Помпадур, ни столь же актуальное для той эпохи женское украшение в виде ошейника - черную кружевную ленту, которая называлась "тур-де-горж"6.
Очевидно одно: после возвращения из Вены баронесса Анна Михайловна Строганова стала иконой стиля для всех придворных щеголих Петербурга. И это непреложное обстоятельство надо было срочно запечатлеть на портрете. Не ждать же долгих шестнадцать лет, пока в 1776 году в Париже появится специализированный журнал мод!
Полагаю, что "Неизвестная в темно-голубом платье" успешно справилась с этой задачей.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. Портретная экспертиза.
Теперь "Неизвестную в темно-голубом платье" следовало сравнить с другими портретами Анны Михайловны. Один, исполненный пастелью, некогда принадлежал великому князю Николаю Михайловичу и в 1905 году экспонировался на знаменитой Историко-художественной выставке русских портретов в Таврическом дворце.
По моей просьбе независимый эксперт сравнил его с картиной Аргунова. Для сравнительного изучения лица в целом и отдельных его элементов он применил координатные сетки, что позволило сопоставить величину и положение бровей, глаз, носа, губ. Используя методы совмещения и наложения изображения, эксперт сделал вывод: картина Аргунова "Неизвестная в темно-голубом платье" и известный портрет Анны Михайловны Строгановой запечатлели одну и ту же женщину. Таким образом, моя гипотеза получила подтверждение, "Неизвестная в темно-голубом платье" обрела имя, а былая икона стиля стала выразительной приметой "безумного и мудрого" XVIII века, когда Просвещение и галантность шли рука об руку.
И будет этот взгляд, и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Она ушла в 26 лет...
Четыре факта из частной жизни Анны Строгановой
1. В родительском доме Анна Михайловна воспитывалась вместе с кузиной - графиней Елизаветой Романовной Воронцовой, впоследствии знаменитой княгиней Екатериной Дашковой (1743 - 1810). Девушки были ровесницами и получили блестящее по меркам XVIII века образование: говорили на четырех языках, хорошо танцевали, немного умели рисовать, обладали изысканными и любезными манерами. "Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи - все должно было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа: между тем труднее было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни..."7
Екатерина Романовна стала близкой подругой и сподвижницей великой княгини Екатерины Алексеевны, участницей дворцового переворота 1762 года, возведшего Екатерину II на престол; культовой фигурой Российского Просвещения. Уступавшая ей в уме и "учености" Анна Михайловна, затмив кузину красотой, прославилась многочисленными любовными похождениями.
2. 15-летнюю Анну Строганову выдали замуж за мужчину, который был на десять лет старше. Одновременно с ней под венец пошли еще две фрейлины Елизаветы Петровны. "По поводу этих трех свадьб держали при дворе пари... кто из троих новобрачных будет раньше всех рогоносцем, и оказалось, что выиграли те, кто держал за Строганова, молодая супруга которого казалась тогда самой некрасивой, самой невинной и наиболее ребенком"8, - не без злорадства вспоминала впоследствии Екатерина II.
3. В зрелом возрасте Анна Михайловна, "легкомысленная красавица", по словам английского дипломата сэра Джорджа Макартни (1737 - 1806), была "очаровательнейшей женщиной своего времени"9 и украшением двора Петра III. В нее были влюблены и бывший фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основатель Московского университета Иван Иванович Шувалов, и воспитатель наследника престола, один из первых русских конституционалистов Никита Иванович Панин.
4. Однако брак Анны Михайловны распался не из-за ее легкомыслия. Политические события вынудили Строгановых разъехаться: восшествие на престол Екатерины II породило сначала рознь, а затем и открытую вражду супругов. Граф Строганов был приверженцем императрицы, графиня Строганова и ее отец канцлер Воронцов остались сторонниками низвергнутого с престола императора. Канцлер отказался присягать Екатерине II, был подвергнут домашнему аресту и присягнул лишь после смерти Петра Федоровича. Былая икона стиля вернулась в родительский дом и скоропостижно скончалась в начале 1769 года в возрасте 26 лет.
Современники полагали, что ее отравили10. Подробности этой трагедии до нас не дошли.
1. Журналы камер-фурьерские, 1760 года. Церемониальный и банкетный журнал, 1760 года. Б. м. Б. г. С. 173-175.
2. Граф Александр Сергеевич Строганов (1733 - 1811) - крупнейший землевладелец (18 тысяч душ только в Пермской губернии), владелец дворца в Петербурге (угол Невского проспекта и набережной Мойки), дачи в Новой Деревне. Сенатор, обер-камергер, действительный тайный советник 1го класса, с 1800 г. президент Императорской академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки. Член Государственного совета. Коллекционер и благотворитель.
3. Экштут С.А. Как Елизавета Петровна Европу к миру принудила: Ломоносов, фон Преннер и большая игра // Родина. 2011. N11, 61-67; N12, 78-85; Экштут С.А. Живописный детектив: Расследования и находки. М.: Кучково поле, 2018. С. 25-60.
4. Журналы камер-фурьерские, 1760 года. Церемониальный и банкетный журнал, 1760 год. С. 165.
5. Там же. С. 170.
6. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX века. М.: Большая российская энциклопедия, 2005. С. 381.
7. Дашкова Е.Р. Записки. 1743 - 1810. Л.: Наука, 1985. С. 3.
8. Записки императрицы Екатерины Второй. СПб.: изд. А.С. Суворина, 1907. С. 428-429.
9. Русские портреты XVIII и XIX столетий / Издание великого князя Николая Михайловича. Т.1. СПб. 1905. N 157.
10. Корберон М.-Д. Из записок // Екатерина. Путь к власти. М.: Фонд Сергея Дубова, 2003. С. 111.