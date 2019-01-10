Закон Республики Северная Осетия - Алания от 9 января 2019 года № 1-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия - Алания (далее - ФОНД) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 658 069,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 8 289 840,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 278 771,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 658 069,0 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 301 272,3 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 8 919 787,4 тыс.рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 288 806,9 тыс. рублей; на 2021 год - в сумме 9 902 782,1 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 9 506 037,7 тыс.рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 300 359,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 301 272,3 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 9 902 782,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, передаваемые бюджету Фонда в виде межбюджетных трансфертов, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - Программа ОМС) B рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2019 год в сумме 1 753 596,9 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас финансовых средств формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы ОМС путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Северная Осетия - Алания в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций

Установить на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 год

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2019 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение реализации Программы ОМС в 2019 году и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2019 году с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить что внесение в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон, производится в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в случае поступления средств от финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг (работ) и компенсации затрат бюджета Фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Северная Осетия - Алания В.Битаров

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