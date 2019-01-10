Сын генерала Маргелова раскрыл неизвестные факты из его биографии

Генерал-полковник Виталий Маргелов рассказал о неизвестных деталях биографии своего отца - создателя ВДВ генерала армии Василия Маргелова, которому 27 декабря исполнилось 110 лет. О фронтовом пути, послевоенных достижениях и непростой, но блестящей карьере десантника №1 известно многое, а вот о его личной жизни рассказано совсем мало.

О характере командующего ВДВ, по воспоминаниям его сына, свидетельствует прежде всего то, что за прямоту, честность и принципиальность в коридорах Минобороны его называли "наш Чапаев". Таким же бескомпромиссным он был и в личной жизни: три раза женат, вырастил пять сыновей.

От первого брака у Василия Маркелова был сын Геннадий. После развода он жил у родителей будущего десантника в деревне Костюковичи. В 1944 году, когда Гене было 12 лет, он сбежал к отцу на фронт. Умудрился добраться до его дивизии, а после войны закончил Тамбовское суворовское училище и Рязанское воздушно-десантное. Совершил более 300 прыжков с парашютом, стал генерал-майором, служил в различных должностях в Воздушно-десантных войсках. Ушел из жизни в 2016 году.

После расставания с первой супругой Василий Маргелов встретился Феодосией Селицкой.

- Мама окончила в Минске университет, училась в аспирантуре, в это время отец ее и заприметил. Для нее он тогда был просто Васька-взводный. Целый год он ее обхаживал. Отец умел это делать. И в 1934 году они поженились. Родился мой брат Анатолий, а потом и я, - рассказал изданию "Армейский стандарт" Виталий Васильевич.

Однако в годы войны семья распалась. В 1941 году Феодосии Ефремовне, будучи беременной и с первенцем на руках, пришлось вместе с семьями других офицеров случайным транспортом эвакуироваться в Пермь. Став командиром дивизии Василий Маргелов, по воспоминаниям сына, звал жену на фронт, но она не могла оставить детей.

- Если бы она приехала к нему, как декабристка, может быть, все было бы по-другому, - вспоминает Виталий Маркелов, и рассказывает, что его старший брат Анатолий стал доктором наук, и на его счету более 300 изобретений.

С третьей женой Василий Маргелов познакомился на фронте. Врач Анна Куракина дважды его оперировала, спасла ему ногу. В октябре 1945 года у них родились близнецы Александр и Василий. Александр Васильевич - полковник ВДВ, Герой России и испытатель десантной техники. Василий Васильевич - майор ГРУ, достаточно долго служил на Ближнем Востоке, арабист. Они ушли из жизни в 2016 и 2010 годах.

По воспоминаниям Виталия Васильевича Маргелова, напротив их дома в Таганроге, был кинотеатр "Рот Фронт". Обычно перед началом фильма показывали хронику или демонстрировали новости дня, а однажды показали Парад Победы, диктор комментировал: "Идет сводный полк 2-го Украинского фронта, батальоном полка командует Герой Советского Союза генерал-майор Маргелов".

- Я как заору: "Папа!" Включился свет, все смотрят на меня. Подходит директор кинотеатра, спрашивает: "Пацан, действительно это твой папа?" Я говорю: да, это мой отец! И мне разрешили приходить смотреть кино бесплатно. Я еще и дворовых мальчишек с собой прихватывал на сеансы, - рассказал он.

Кстати

Про десантника №1 сложено немало легенд, но его реальная жизнь оказалась более яркой. Оказалось, что командовать 15-м дисциплинарным батальоном в 1941 году на Ленинградском фронте Василия Маргелова направили не за правонарушения, а как наиболее опытного и подготовленного командира. Ведь в Финскую войну он командовал разведывательным лыжным батальоном.

"Принимал дисбат он весьма своеобразно. В блиндаже, предназначенном для командования, расположились уголовники, которые установили свои порядки. Сидели, пили самогон, нового командира встретили бранью. Отец тут же врезал по уху блатному, сидевшему во главе стола. Всем остальным сразу все стало понятно", - вспоминает Виталий Васильевич.

Справка "РГ"

Виталий Маргелов - родился 1 декабря 1941 года в Перми. Профессиональный разведчик, сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России, генерал-полковник.