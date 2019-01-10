Умершего в 2009 году Майкла Джексона опять обвинили в педофилии

Престижный фестиваль независимого кино "Сандэнс", который пройдет с 24 января по 4 февраля этого года, объявил окончательный список участников. Где, пишет Rolling Stone, среди других 240 лент замечен скандальный документальный байопик покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Фильм "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland) режиссера, продюсера и сценариста Дэна Рида родными Джексона уже заклеймен как нечистоплотный и вновь зачем-то пытающийся поднять тему якобы гомопедофильских наклонностей "короля", давно "развенчанную".

Известно, что Leaving Neverland - это почти четырехчасовой рассказ двух ныне уже взрослых мужчин, утверждающих, что когда им было семь и десять лет, певец их домогался, имея с детьми "продолжительные отношения". И далее описывающих, согласно синопсису, как они теперь со всем этим ужасом живут.

Майкл Джексон, неоднократно грозившийся прожить как минимум более ста лет, скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов в возрасте пятидесяти лет.

Дэн Рид известен, среди прочего, получившим премию BAFTA документальным фильмом "Охота на педофила", по сериалам "Пуаро" и "Воскрешая мертвецов".