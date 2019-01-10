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10.01.2019 14:47
Рубрика: В мире

В Берлине предложили экспроприировать арендодателей жилья

Текст: Александр Саможнев

В столице Германии активисты предложили провести всенародный опрос относительно экспроприации крупных компаний, получающих прибыль за счет сдачи жилья. Причиной являются неподъемные цены на аренду квартир, которые не могут себе позволить многие семьи, пенсионеры и одиночки, воспитывающие детей, сообщает портал журнала Focus.

В городской сенат передан запрос об организации опроса и подготовки закона об обобществлении недвижимости в соответствии с Основным законом страны. В статье 14 закона говорится, что использование недвижимости должно приносить пользу людям. А экспроприация может проводиться лишь на благо общества.

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По оценкам специалистов, под обобществление попадут фирмы, которые контролируют порядка трех тысяч квартир в различных районах города, а также дочерние предприятия, в которых крупные владельцы недвижимости имеют не менее двадцати процентов участия.

Инициативная группа предлагает создать учреждение публично-правового характера, в которое Берлин вложит 20 процентов в качестве основного капитала для компенсации собственникам жилья. Остальные 80 процентов денег для выплаты владельцам обобществленных квартир будут погашаться за счет кредитов, за которые поручится Берлин. Соответственно, учреждение будет сдавать квартиры по сносным ценам.

Активисты рассчитывают на успех всенародного голосования. Для его проведения нужно собрать двадцать тысяч подписей. По всей вероятности, с этим проблем не будет. По данным газеты Der Tagesspiegel, 54,8 процента из числа опрошенных горожан поддержали идею обобществления жилья.

В мире Европа Германия
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