В Минобороны обсудили ситуацию в Сирии с представителем иранской делегации

Несмотря на значительное улучшение ситуации в Сирии, обстановка там остается предметом дискуссии стран, заинтересованных в полном урегулировании конфликта в ближневосточном регионе.

В четверг эту тему дважды затрагивали руководители Минобороны РФ. Утром состоялся телефонный разговор между главой нашего военного ведомства Сергеем Шойгу и его турецким коллегой Хулуси Акаром. Подробности диалога в министерстве обороны России не разглашают. Однако известно, что Шойгу и Акар обсудили обстановку в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирии и другие вопросы региональной безопасности.

Во второй половине дня в рамках визита иранской делегации в Москву замминистра обороны РФ Александр Фомин провел консультации со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари. В нашем военном ведомстве сообщили, что центральной темой переговоров была ситуация в Сирии.