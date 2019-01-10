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10.01.2019 / 14:31
Среда обитания
В Москве открылся новый корнер итальянского бренда Casadei
Фото: Casadei
Фото: Casadei

В Москве в Торговом центре "Весна" на Новом Арбате открылся корнер итальянского бренда Casadei. Модели Casadei - классические представители итальянского обувного дизайна: с одной стороны, элегантные и бескомпромиссно женственные, с другой - универсальные и многофункциональные. Креативный директор бренда Чезаре Касадеи известен как ярый противник "быстрой моды": к созданию каждой коллекции он подходит со всей основательностью, прорабатывая ее до мельчайших деталей, линий и цветовых нюансов.

На данный момент в корнере доступны модели из осенне-зимней коллекции: на многие из них распространяется скидка до 50%. А уже с конца января сюда начнет поступать весенне-летняя коллекция: ее лейтмотивом стали 1960-е с их тенденцией на игривость и экспериментальный дизайн.

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