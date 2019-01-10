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10.01.2019 14:12
Рубрика: Происшествия

В суд подана жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранца Уилана

Текст: Владимир Полетаев

Пресс-секретарь Лефортовского райсуда Москвы Екатерина Краснова сообщила, что от адвоката поступила апелляционная жалоба на арест обвиняемого в шпионаже иностранного гражданина Пола Уилана.

В конце декабря прошлого года он был задержан и по решению Лефортовского суда отправлен под стражу на срок до 28 февраля этого года.

Краснова сообщила, что жалоба на меру пресечения иностранцу поступила в суд на русском языке, и теперь специально назначенному переводчику необходимо ее перевести на английский язык и вручить Уилану, чтобы он ознакомился с ней. Пресс-секретарь суда уточнила, что "как только это будет сделано, жалоба будет назначена к рассмотрению в Мосгорсуде".

Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков в жалобе просит суд отменить решение об аресте своего подзащитного и избрать ему иную меру пресечения - в виде залога. Он сообщил, что жалобу отправил в суд по почте. И уточнил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

Защитник уверяет, что у райсуда не было оснований для избрания его клиенту исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что арестант имеет три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Официально Уилан проживал в США, а родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням. Второго января его посетил в следственном изоляторе "Лефортово" посол США в России Джон Хантсман.

ФСБ России 28 декабря прошлого года задержала в Москве Уилана "при проведении шпионской акции". Следственным управлением спецслужбы в отношении иностранцы было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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