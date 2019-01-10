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10.01.2019,  
12:49
Текст:  Олег Корякин

Впечатляющий маневр Су-35 попал на видео

Сверхманевренный истребитель Су-35 в очередной раз поражает пользователей интернета своими способностями.

Видео, опубликованное на YouTube, снято из кабины ведущего самолета Су-35.

Признаемся, что ракурс не самый удобный и длится ролик недолго, но и этого достаточно, чтобы насладиться искусством пилота и самим маневром истребителя.

Напомним, что своей сверхманевренностью самолет обязан двигателю с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1С. Он позволят развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Истребитель способен развивать скорость до 2500 километров в час и подниматься на высоту до 20 тысяч метров.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Су-35 назвали "королем самолетов"

Максимальная дальность полета составляет 3600 километров, а с дополнительными топливными баками показатель увеличивается на 900 километров.

Авторитетные западные СМИ называют Су-35 самым опасным истребителем в мире.

В числе его преимуществ, помимо сверхманевренности,  большая загрузка ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможность пуска ракет на сверхзвуковой скорости, мощные средства РЭБ.

Экипаж состоит из одного пилота, а управление осуществляется без аналоговых приборов. Их заменяют два экрана, на которых отображается вся необходимая информация.

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Фото: YouTube
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