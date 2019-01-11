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54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой

Наше кино
    11.01.2019, 16:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В живущей в Канаде семье советского, российского и теперь, собственно, канадского актера Алексея Серебрякова случилось пополнение: у Дарьи, дочери артиста, 26 октября родился первенец. О чем стало известно лишь сейчас.

"Малышка появилась на свет рано утром. Она (Дарья - "РГ-Кинократия") рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья", - рассказал журналу "СтарХит" источник.

Фото: twitter.com/ HBO
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы"

Добавив, что "Алексей рад впервые стать дедушкой, постоянно интересуется, как внучка себя чувствует, просит прислать новые фото".

К слову, Дарья - не родная дочь актера, она - ребенок от первого брака нынешней жены Серебрякова Марии. При этом супруги воспитывают еще двоих детей - сыновей Степана и Данилу, которых взяли из детского дома. То есть родных детей у актера нет.

Алексей Серебряков родился в 1964 году в Москве. Народный артист Российской Федерации. На экранах - с конца семидесятых. Известен по фильмам и сериалам "Вечный зов", "Алые погоны", "Упырь", "Бандитский Петербург", "Антикиллер", "Штрафбат", "Груз 200", "Левиафан".

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