54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой

В живущей в Канаде семье советского, российского и теперь, собственно, канадского актера Алексея Серебрякова случилось пополнение: у Дарьи, дочери артиста, 26 октября родился первенец. О чем стало известно лишь сейчас.

"Малышка появилась на свет рано утром. Она (Дарья - "РГ-Кинократия") рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья", - рассказал журналу "СтарХит" источник.

Добавив, что "Алексей рад впервые стать дедушкой, постоянно интересуется, как внучка себя чувствует, просит прислать новые фото".

К слову, Дарья - не родная дочь актера, она - ребенок от первого брака нынешней жены Серебрякова Марии. При этом супруги воспитывают еще двоих детей - сыновей Степана и Данилу, которых взяли из детского дома. То есть родных детей у актера нет.

Алексей Серебряков родился в 1964 году в Москве. Народный артист Российской Федерации. На экранах - с конца семидесятых. Известен по фильмам и сериалам "Вечный зов", "Алые погоны", "Упырь", "Бандитский Петербург", "Антикиллер", "Штрафбат", "Груз 200", "Левиафан".