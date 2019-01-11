Актер Станислав Садальский госпитализирован и прооперирован в Москве

Популярный советский, российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий и блогер Станислав Садальский перенес операцию на сердце. Об этом 67-летний Заслуженный артист РСФСР и Народный артист Грузии и Чувашии сообщил через свой Instagram.

По словам Станислава Юрьевича, разместившего в Сети селфи с больничной койки, он перенес стентировании сердца - "оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента - специального каркаса, который помещается в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом".

"Мой врач с редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова) оказался непьющим - провел операцию филигранно и я задышал полной грудью. Рекомендую", - весело пояснил Садальский, известный острослов. Добавляя, что выполнялось все на "огромном голландском оборудовании с огромным телевизором".

В комментариях - пожелания артисту здоровья, признания в любви.

Станислав Садальский в 1951 году в селе Чкаловское Чкаловского района Чувашской АССР в семье учителей. Сниматься начал в семидесятые, сыграл в мелодраме-альманахе с Борисом Галкины и Натальей Гвоздиковой "Город первой любви".

На сегодня в арсенале Садальского более сотни характерных и примечательных - даже если это эпизод - киноработ, среди которых роли в "Место встречи изменить нельзя", "12 стульев" (Гайдая), "Вокзале для двоих", "Белых росах", "Небесах обетованных", "Моей прекрасной няне".